Legambiente e AzzeroCO2 lanciano la campagna 'Classe A Super bonus alla massima efficienza'. Obiettivo: offrire consulenza ad imprese, professionisti e amministratori di condominio e soluzioni concrete per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di immobili che rispondono ai requisiti del Superbonus al 110%, applicando lo sconto in fattura, fino al 100% delle spese previste. Ed offrire così l’accesso a questo strumento anche alle famiglie con meno capacità di investimento.

La priorità è quella di massimizzare l’efficienza energetica dell’edificio, utilizzando tecnologie in grado di garantire la massima resa in termini prestazionali e dando preferenza a materiali innovativi, naturali e/o con alto contenuto di riciclato e riciclabile, garantendo così la massima sostenibilità complessiva degli interventi.

Nello specifico Legambiente e AzzeroCO2 offrono: sconto in fattura senza alcun costo per il condominio e immobili uni e plurifamiliari, coinvolgimento di professionisti ed imprese con lunga esperienza, garanzie sui lavori massima efficienza.

Per l’associazione ambientalista e per AzzeroCO2 il superbonus al 110% rappresenta "un’opportunità unica per rilanciare, da un lato, i cantieri, dall’altro per consentire alle famiglie di ridurre la spesa energetica e rendere più salubri, sicuri e accoglienti gli spazi in cui vivono, contribuendo a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici".

"La riqualificazione del patrimonio edilizio italiano - spiega Katiuscia Eroe, responsabile Energia Legambiente - è tornata in primo piano negli ultimi mesi grazie al superbonus del 110%. Con questa campagna che realizziamo insieme ad AzzeroCO2 vogliamo fornire una bussola a chi decide di fare interventi di efficientamento energetico e allo stesso tempo fare in modo che questo strumento possa contribuire alla lotta contro l’emergenza climatica, non accontentandosi, per quanto possibile, di superare le due classi energetiche minime stabilite dal sistema incentivante".

"Con Legambiente lanciamo la Campagna dedicata ai condomini che vogliano puntare sull’efficienza energetica. Con 'Classe A' diamo loro l’opportunità di accedere al Superbonus 110%, affidandosi all'esperienza quasi ventennale di AzzeroCO2 che dal 2004 ad oggi ha portato avanti ben 1.000 interventi nel campo della riqualificazione energetica", dichiara Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2.