(Adnkronos) - Ricerca di ingredienti naturali e biologici al 100%, sostenibilità e trasparenza per contrastare il greenwashing. Questi gli elementi chiave che emergono da uno studio commissionato da Natrue che ha coinvolto un rappresentativo campione di oltre 1.000 consumatori in Germania e Francia (70% donne, 30% uomini, di età compresa tra 18 e 65 anni).

L'obiettivo dello studio Natrue era indagare la percezione e le aspettative dei consumatori rispetto ai brand di cosmetici, alle garanzie dei marchi e ai claim spesso utilizzati per valorizzare i cosmetici naturali e biologici. Il sondaggio, condotto tra gennaio e febbraio 2021, ha esaminato circa 30 marchi convenzionali, 'ispirati alla natura', natural e biologici.

Per valutare la percezione del significato di 'naturalità ' è stato chiesto agli intervistati di valutare i molteplici fattori che contribuiscono all’identificazione di questo concetto. Sia i consumatori tedeschi che quelli francesi sono concordi nello scegliere 'ingredienti naturali e biologici al 100%' come caratteristica principale che definisce la percezione di 'naturalità ', seguita da altri aspetti come 'protezione del benessere degli animali' e 'a ridotto impatto ambientale'.

Dal sondaggio è emerso che alcuni intervistati non sono in grado di distinguere in modo univoco tra prodotti 'ispirati alla natura' e prodotti 'naturali'. Questo avviene più nel mercato francese che in quello tedesco dove la conoscenza dei cosmetici green sembra essere maggiore. I consumatori francesi sarebbero quindi più esposti al rischio di acquistare un prodotto sulla base di affermazioni fuorvianti di greenwashing, la sempre crescente tendenza a spacciare per naturali e bio prodotti che in realtà non lo sono.

In generale, l’indagine evidenzia che i consumatori cercano prodotti che garantiscano la protezione del benessere animale e l’assenza di test sugli stessi, nonostante l'esistenza di un regolamento Ue che, dal 2004, vieta la sperimentazione animale nei prodotti cosmetici e, dal 2009, per gli ingredienti. La presenza o assenza di determinate sostanze rappresenta anche un fattore importante per la valutazione del livello di 'naturalità ' di un cosmetico (ad esempio, la presenza di ingredienti naturali, l'assenza di microplastiche, Ogm, ecc...).

Per quanto concerne la percezione dei brand, si registra una maggiore frammentazione poiché anche i leader del mercato convenzionale lanciano sempre più nuovi marchi cosmetici 'ispirati alla natura', ma spesso anche prodotti certificati come naturali/biologici. Tali brand, a causa della più ampia percezione di marketing, potrebbero essere percepiti come 'più naturali' nonostante abbiano le medesime caratteristiche, quando non inferiori in termini di 'naturalità ', di alcuni marchi naturali/biologici.

L’ultima parte del sondaggio è stata dedicata alla comprensione dell’etichetta. La maggior parte sono percepite dagli intervistati come poco chiare: etichette multifattoriali (ad esempio, quelle che si trovano su prodotti certificati come 'naturali' o 'biologici'), che stabiliscono criteri per certificare diversi aspetti verificabili di un prodotto (per esempio, formulazione, ingredienti, lavorazione, criteri etici e sostenibili, ecc...), sembrano essere più difficili da capire per i consumatori di quelle che verificano una singola caratteristica (ad esempio, etichette che certificano i cosmetici come 'vegani', ' equo solidali', 'cruelty-free', ecc...). Anche se non c'è una chiarezza assoluta sulla maggior parte delle etichette multifattoriali, queste sembrano rassicurare comunque i consumatori e rafforzare le loro decisioni d’acquisto.

Infine, a livello di prezzo, lo studio indica che la maggior parte degli intervistati, circa il 90% di entrambi i mercati, è disposta a pagare di più per cosmetici naturali e biologici certificati.