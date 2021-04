Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Banca Ifis sceglie Banco Building, il 'banco delle cose', per donare oltre cinquecento tra arredi, mobili e macchinari d’ufficio a 12 diversi enti e fondazioni impegnati nel supporto delle fasce più fragili della popolazione, promuovendo progetti di sviluppo in ambito educativo, sanitario e sociale, in Italia e all’estero.

La donazione consentirà di dare una seconda e nuova vita sociale agli arredi degli ex uffici di Banca Ifis collocati nell’immobile di Corso Venezia. Tutto il materiale dismesso, in vista del trasferimento nella nuova sede milanese di via Borghetto, verrà dunque recuperato e reinserito in nuovi contesti.

"Con questa donazione vogliamo dare il nostro contributo a tutti i volontari che ogni giorno operano per sostenere le categorie sociali più deboli, oggi ancor più duramente colpite dalla situazione di pandemia - commenta Alberto Staccione, direttore generale di Banca Ifis - La responsabilità sociale d’impresa caratterizza il nostro modo di operare: una scelta che si realizza attraverso iniziative concrete sul territorio nella piena convinzione che la sostenibilità sia una leva di creazione di valore per la società , le persone e l’ambiente".

"Riceviamo continue richieste di materiali, il nostro punto di forza è creare il contatto e costruire ponti soldali. Grazie a una rete di volontari gestiamo la filiera solidale del recupero, garantendo la tracciabilità permanente e continua della destinazione e uso dei prodotti donati. L’idea alla base è semplice - spiega Silvio Pasero, presidente di Banco Building - applicare il metodo 'inventato' dal Banco Alimentare a qualsiasi bene non deperibile, recuperando dalle aziende le eccedenze produttive, gli invenduti e in generale tutto ciò che potrebbe ancora essere usato per donarlo gratuitamente a chi ne ha più bisogno".

Ben radicate sull’intero territorio lombardo, dall’hinterland milanese alle province di Monza-Brianza, Varese, Lecco e Brescia, le 12 onlus si occupano di assistenza ai disabili e alle famiglie in difficoltà , cura delle dipendenze, servizi ad anziani e giovani, cura dei minori e delle donne vittime di violenza. La donazione degli arredi (scrivanie, armadi, sedie, tavoli da riunione, cassettiere, macchine e accessori per ufficio) andrà a sostenere una molteplicità di progetti sociali italiani e internazionali. Le macchine trita documenti, per esempio, verranno inviate in Etiopia dove l’Associazione Amici di Adwa le utilizzerà per produrre coriandoli di carta da utilizzare come componente nella produzione di materiale edile a uso delle comunità locali.

In Italia, armadi e scaffalature contribuiranno all’arredo di un nuovo centro polifunzionale presso l’Associazione Sorgente di Vita di Sesto San Giovanni che, oltre a uffici e aule, avrà al suo interno anche un 'emporio solidale' per permettere alle famiglie disagiate di fare gratuitamente la spesa, scegliendo in autonomia i prodotti; sedie e scrivanie costituiranno gli arredi di nuove aule per il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti fragili o permetteranno di attrezzare spazi comuni e laboratori, come nel caso Piccolo Cottolengo di Don Orione (Seregno, MB) che fornisce assistenza completa ad anziani e disabili.