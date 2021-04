Roma, 8 apr. (Adnkronos) - ''Il settore delle costruzioni deve dare risposte alla sostenibilità e abbassare l'impatto ambientale e digitalizzare passando a lavorare sulle piattaforme. Sulle grandi opere i player non sono tantissimi ed internazionali e Webuild è uno di questi attori''. Lo sottolinea il presidente di Webuild, Donato Iacovone, in occasione di un convegno sulle infrastrutture di EY.

