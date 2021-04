(Adnkronos) - Mercoledì 21 aprile alle 10.30, in una conferenza ENGIE, gruppo energetico mondiale protagonista della transizione verso una economia carbon neutral, illustrerà il più innovativo progetto agro-fotovoltaico. Il progetto, in partnership con Amazon, si inserisce nell’ambito del piano strategico che il gruppo ha elaborato per lo sviluppo delle energie rinnovabili. AdnKronos sarà media partner dell’evento. RICHIEDI IL TUO ACCREDITO STAMPA

AGENDA

Vannia Gava, Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, MITE

Nello Musumeci, Presidente Regione Sicilia

Damien Térouanne, CEO ENGIE Italia

Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods Amazon.it e Amazon.es

Andrea Fiocchi, Head of Renewable Energies ENGIE Italia

Interverrà con un messaggio Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Modera

Silvia Vaccarezza, giornalista