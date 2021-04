(Adnkronos) - Il cestino 'mangia plastica' Seabin è stato installato nelle acque del Cantiere Valdettaro situato nella Baia Le Grazie di Portovenere, nel Golfo dei Poeti a La Spezia. Abaco Group, player nella fornitura di soluzioni software per la gestione e il controllo delle risorse territoriali orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità ambientale, ha aderito al progetto LifeGate Plasticless, che intende contribuire alla diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti, incluse plastiche e microplastiche, nelle acque dei porti e nei circoli nautici, e promuovere un modello di economia e di consumo davvero circolare.

Il Seabin installato grazie ad Abaco è un cestino che galleggia in acqua e che, mediante la forza spontanea del vento e delle correnti, è in grado di catturare fino a circa 1,5 kg di rifiuti al giorno, pari a oltre 500 kg di detriti all'anno comprese microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e microfibre a partire da 0,3 mm.

"Il nostro impegno per la sostenibilità mira a creare un sistema virtuoso attraverso iniziative che garantiscano e salvaguardino il benessere e le esigenze dell’ambiente e delle comunità in cui viviamo e operiamo - dichiara Antonio Samaritani, Ceo di Abaco Group - Abbiamo deciso di aderire al progetto LifeGate Plasticless perché come azienda, impegnata sul fronte della sostenibilità in ambito agricolo, sentiamo la responsabilità di avere un ruolo attivo nell’attuazione del Green Deal europeo, che ha l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente dall'inquinamento da plastica al fine di promuovere un modello di economia circolare come veicolo di crescita e innovazione".

"Impegnarsi attivamente per preservare la biodiversità e l’ecosistema marino è fondamentale per garantire la salute del nostro pianeta - dice Enea Roveda, Ceo LifeGate - siamo felici che sempre più aziende vogliano diventare parte del cambiamento e ringraziamo Abaco Group per aver deciso di prendere parte a LifeGate PlasticLess".

"Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto. Il monitoraggio del nostro mare e il rispetto dell’ambiente rappresentano per noi obiettivi fondamentali - commenta Luca Erba, General Manager Valdettaro Group - Lavoriamo con la bellezza dei nostri luoghi, rispettarla non è solo corretto eticamente ma anche una scelta lungimirante sul piano imprenditoriale".