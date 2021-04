(Adnkronos) - Saranno almeno 450 le scuole tennis riconosciute dalla Fit che potranno adottare le Scuole Primarie, accompagnate da un insegnante Fit (Tennis, Beach Tennis e Padel), da un tecnico della FITeT e da un tecnico della Fipt, per la realizzazione del Progetto “Racchette in Classe”, validato da Sport e Salute S.p.A. e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’anno 2021.

La Federazione Italiana Tennis (Tennis, Beach Tennis e Padel), la Federazione Italiana Tennis Tavolo e la Federazione Italiana Palla Tamburello, in sinergia fra loro, promuovono infatti a livello nazionale il Progetto Racchette in Classe, iniziativa che nasce con l’intento di avvicinare gli alunni delle scuole primarie a tutte le discipline.

L’iniziativa è supportata da Kinder Joy of moving, il progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana, soprattutto tra i più giovani e trasmettere l'importanza dello sport per la crescita, la socializzazione e la formazione dei ragazzi. Il Progetto, al suo settimo anno di attività , ha ricevuto anche quest’anno il riconoscimento dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca quale attività progettuale valida per l’anno 2021.

Tramite il Progetto “Racchette in Classe” si offre l’opportunità alle Scuole Tennis della tipologia Top, Super e Standard, eccezionalmente Basic e Club, e alle Scuole di Beach Tennis e di Padel, riconosciute dalla Fit, di “adottare” Scuole Primarie, privilegiando gli Istituti Comprensivi più vicini alla sede dei Circoli Tennis. In ambito scolastico il Progetto sarà seguito da Preparatori Fisici laureati in Scienze Motorie.

Per la Fit preferibilmente da coloro che posseggono la qualifica di Preparatore Fisico di 1° e di 2° grado nel Tennis, che dovranno proporre il mini-Tennis, e/o il mini-Beach Tennis, e/o il mini-Padel sia in orario curricolare che extracurricolare.

La fase finale del progetto "Racchette in Classe" si terrà a Torino nel mese di novembre, in concomitanza con uno dei grandi eventi organizzati dalla Federazione Italiana Tennis.