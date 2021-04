Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - "Un progetto pionieristico che va nella direzione giusta, quella dello sviluppo sostenibile. Ha una doppia valenza positiva perché non solo consentirà ad una grande azienda come Amazon di compensare il consumo di energia e di fornire servizi digitali a emissioni zero in Italia, ma rappresenta anche un importante investimento di un’altra grande azienda internazionale come ENGIE in una Regione italiana che ha sofferto, come e più delle altre, la crisi economica. Ci auguriamo che questa iniziativa possa diventare un 'modello' e possa essere replicata da altre aziende". Così Vannia Gava, sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, in occasione della presentazione del progetto agro-fotovoltaico che vede ENGIE e Amazon insieme, e che prevede la realizzazione di due parchi agro-fotovoltaici in Sicilia che forniranno energia verde ad Amazon.