Questa nuova tappa del progetto fa seguito alle due giornate di lavori dello scorso 18 e 19 febbraio organizzate da Unioncamere Veneto che hanno avuto come temi centrali il trasferimento di conoscenze e lo scambio di buone pratiche nell’ambito della protezione e della tutela del Mare Adriatico e dei suoi fondali attraverso la robotica e nuovi sistemi di monitoraggio tecnologicamente avanzati.

La tavola rotonda è organizzata dall'Università di Rijeka, Dipartimento di Biotecnologie e dalla Camera dell'Economia Croata, Lead partner nel progetto InnovaMare, in collaborazione con la Contea di Spalato-Dalmazia e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, partner nel progetto Sushi Drop come risultato della cooperazione di successo dei due progetti all'interno del programma Interreg Italia - Croazia 2014 – 2020 nel campo della blue economy.

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - La tecnologia a servizio della tutela e della protezione del Mare Adriatico. Ã? questa il tema centrale della tavola rotonda online del prossimo 27 e 28 aprile dal titolo 'Soluzioni innovative per la sostenibilità del Mare Adriatico' che ha l’obiettivo di riunire gli stakeholder (decisori a livello nazionale, locale e regionale, nonché la comunità scientifica e di ricerca) della blue innovation nell’Adriatico e di aprire una discussione sullo sviluppo di soluzioni innovative attraverso un ecosistema dell'innovazione.

Tecnologia per tutela del Mare Adriatico, nuova tappa del programma Italia - Croazia

Tecnologia per tutela del Mare Adriatico, nuova tappa del programma Italia - Croazia In programma oggi e domani

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli