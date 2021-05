Promosso per potenziare e consolidare l’approccio alla sostenibilità ambientale e sociale delle 32mila aziende food e non food associate, il portale 'Sostenibilità 2030' erogherà documenti di approfondimento e strumenti operativi ai quali ogni impresa potrà accedere sulla base delle sue specifiche esigenze.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Ibc è un'associazione eterogena, 32mila imprese molto diverse tra loro, abbiamo necessità di portare una massa di imprese verso queste tematiche" legate alla sostenibilità . Da qui l'importanza di "restituire un sistema di rilevazione basato su tre indicatori di base: consumo di acqua, plastica ed emissioni di anidride carbonica". Così Alessandro d’Este presidente Ibc e presidente e ad Ferrero Commerciale Italia, presenta il progetto 'Sostenibilità 2030' nel suo intervento all'evento di Ibc, in diretta streaming su repubblica.it e lastampa.it, 'Industria dei beni di consumo e strategie per la transizione'.

