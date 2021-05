Dopo gli incontri per le amministrazioni comunali toccherà ai cittadini, agli stakeholder del territorio ed infine alle scuole.

Nello specifico, il progetto prevede lo sviluppo, la verifica e la convalida di una strategia a livello comunale e di un modello di gestione rifiuti in sintonia con la gerarchia dei rifiuti dell’Ue e con i principi dell’economia circolare. Il territorio italiano individuato per la sperimentazione del progetto è Fossalto, comune della provincia di Campobasso, situato a nord-ovest del capoluogo.

Il progetto Netwap affronta i temi riguardanti i potenziali danni ambientali e propone soluzioni per migliorare la qualità dell’ambiente marino e terrestre nei territori dell’area di cooperazione Italia-Croazia, attraverso l’accrescimento della consapevolezza, capacità , know-how e autonomia decisionale delle comunità locali verso una metodologia di gestione sostenibile dei rifiuti e un sistema basato su tecnologie e procedure innovative.

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità passano anche attraverso azioni di sensibilizzazione dei temi legati alle buone pratiche. Per questo all’interno del progetto Netwap sono stati organizzati una serie di appuntamenti, in modalità digitale, con le amministrazioni comunali che partiranno il prossimo 27 maggio.

Progetto Netwap, al via gli incontri di sensibilizzazione sulla sostenibilità

