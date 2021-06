All’interno delle azioni di responsabilità sostenibile rientra la partnership con World Wildlife Fund (Wwf) che darà vita ad un’azione concreta volta a sostenere l’oasi Wwf di Policoro presente all’interno della Riserva Regionale Bosco Pantano (MT). Il progetto ha l’obiettivo di incrementare gli strumenti per la salvaguardia delle tartarughe marine, tra gli animali che soffrono maggiormente l’inquinamento da plastica per il rischio di ingestione.

(Adnkronos) - Gillette Venus, brand di depilazione femminile, rinnova la sua linea, compiendo un passo in avanti verso la svolta sostenibile iniziata dall’azienda madre Procter&Gamble su altri brand internazionali: i pack dei nuovi rasoi Gillette Venus sono 100% plastic free in quanto costituiti dal 50% di carta riciclata e saranno riciclabili al 100%, mentre i manici sono costituiti da plastica riciclata.

