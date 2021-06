"Questo - aggiunge - significa digitalizzare le reti introducendo sistemi molto avanzati di gestione che permettano alle reti di gestire se stesse. Ai clienti del futuro, pienamente elettrificati, dobbiamo offrire servizi molto superiori, che sappiano reagire rapidamente a qualsiasi problema o cambio di configurazione per la presenza, ad esempio, di un impianto fotovoltaico o di ricarica superiore a quella prevista. Il progetto di Matera fa da apripista e ci è sembrato simbolico e opportuno dal punto di vista industriale partire da una città del sud, iconica e che rappresenta la bellezza del territorio. Matera rende così visibile il futuro che arriva. Da qui iniziamo un percorso che scaleremo a livello nazionale e rappresenterà per Enel un investimento molto importante nei prossimi anni".

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - "Questo è l'inizio di una storia di evoluzione che da Matera si irradierà poi nel resto di Italia e nel mondo. Un impegno con cui Enel risponde alle sfide che la sostenibilità pone all'ecosistema elettrico. Non si tratta di un semplice progetto di potenziamento della rete, ma soprattutto di portare a Matera un progetto di predisposizione delle reti del futuro". Così Antonio Cammisecra, direttore Global Infrastructure & Networks di Enel, oggi in occasione della presentazione del progetto Grid Futurability Matera.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli