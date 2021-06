Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Sugli accordi commerciali è fondamentale la reciprocità . Noi produciamo eccellenze mentre dalle frontiere colabrodo arrivano prodotti di scarsa qualità che invadono la distribuzione grazie al prezzo più basso. Il risultato è che vince il più furbo non il più bravo. Dare certezze ai produttori". Lo dice Maurizio Gardini, presidente Confcooperative intervenendo all’assemblea di Unaitalia e condividendo la sua preoccupazione con il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Gardini ha anche aggiunto che la "Filiera è un termine molto abusato oggi, se ne parla da pochi anni, le imprese e le cooperative impegnate nel settore la fanno invece, concretamente, da decenni".

Alimenti, Gardini: "Su accordi commerciali garantire reciprocità qualità" 'Non vinca il più furbo con prezzi più bassi, tutelare la qualità'

