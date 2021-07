Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Se guardiamo il trend di questo momento c'è un trend di segnale sul costo della materia prima gas e l'instabilità del costo della Co2 che lascia intravedere un'evoluzione ancora simile nel brevissimo termine ma è anche vero che le sollecitazioni che ci sono sui mercati sono estremamente variabili e quindi fare previsioni oggi sarebbe un azzardo che non avrebbe fondamento reale. I forward li vediamo tutti e sono abbastanza stabilmente allineati verso l'alto". Ad affermarlo è il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini nel corso della presentazione del piano di sviluppo 2021 di Terna rispondendo a una domanda sulla possibile evoluzione del trend delle bollette di luce e gas.

Energia, Besseghini: "Bollette? Evoluzione simile nel brevissimo ma presto per fare previsioni"

