Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il Tyrrhenian Link, il collegamento Hvdc (alta tensione a 500 kV in corrente continua) sottomarino che collegherà la Sardegna alla Sicilia e quest’ultima alla Campania "sta procedendo secondo la nostra pianificazione. C'è sia una dialogo con le regioni e che con lo Stato centrale. Stiamo completando alcune analisi dei costi e benefici sul lato Campania e Sicilia ma la pianificazione è coerente con quello che abbiamo inserito nel piano. Contiamo di realizzare la prima parte di questo collegamento all'interno del piano quinquennale, ossia entro il 2025 e puntiamo a completare entro 2 anni il secondo collegamento". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del Piano di sviluppo 2021.

