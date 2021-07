Venezia, 12 lug. (Adnkronos) - Il progetto della Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità ”, presentato ieri nella cornice della Sala del Consiglio, nel Palazzo della Prefettura a Ca’ Corner, nasce da un’idea di Snam. A raccontarlo è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della presentazione di ieri mattina. “Ã? un grande sforzo di squadra - ha sottolineato Marco Alverà , il Ceo dell’azienda - ma è solo l’inizio. Dobbiamo guardare al futuro e riempire questo contenitore di progetti che già esistono e sono molto concreti. Qui dentro prossimo trovare una sintesi e una sinergia”.

Alverà ha quindi posto l’accento “su un nuovo modello di sostenibilità , mentre il mondo oggi celebra, proprio qui a Venezia, la sua importanza e ricorda quanti fondi privati voglio investirvi. Dall’altro, serve una Fondazione che scarichi a terra i progetti per il vene della città , per renderla sostenibile sia ecologicamente che dal punto di vista sociale. C’è bisogno di residenti, mestieri nuovi e start-up e tutto ciò può essere sviluppato in sinergia”.

Nel corso del suo discorso, il numero uno di Snam ha anche evidenziato il cambio di visione nel settore: “La sostenibilità oggi significa ASG, ossia ambiente, sociale e governance. Su questi grandi temi saranno misurate le aziende, alcune andranno bene a altre male. Non solo in base ai profitti. Ad oggi, ci sono 70 triliardi di capitali pronti ad investire in ASG e questi diventano improvvisamente la più grand d’opportunità di sviluppo che abbiamo mai visto”. Da qui la possibilità per Venezia di investire sulla decarbonizzazione, sia a Marghera che in altre aree della città .