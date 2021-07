Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Saipem ha avviato iniziative di trasformazione per assicurare una nuova fase di crescita sostenibile: revisione della strategia di business in vista del nuovo Piano Strategico; revisione del modello operativo; semplificazione dei processi; riduzione della leva operativa. Lo comunica il gruppo. Ad oggi sono state individuate 84 iniziative per risparmi annui complessivi stimati a circa 100 milioni di euro a regime.