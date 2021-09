(Adnkronos) - Sipa sponsorizzerà il Master Eco Packaging Design Systemic Innovation Design del Politecnico di Torino. L’azienda, attiva nel settore delle tecnologie per produzione, riempimento e confezionamento secondario di contenitori in Pet, contribuirà alla formazione dei futuri packaging designer attraverso l’accordo con il Politecnico di Torino.

Il Master di primo livello della durata di un anno ha come obiettivo un percorso formativo che affronti in modo interdisciplinare le esigenze di sostenibilità dei moderni packaging, senza dimenticare gli aspetti strategici e progettuali del design. Un mix di didattica in aula ed esperienze in azienda con workshop e tirocini per formare professionisti indirizzati ai diversi settori del packaging: progettazione, produzione, marketing.

I corsi svilupperanno le competenze tecniche, narrative ed economiche: dalla metodologia per concepire il progetto del packaging come parte di un sistema complesso e sensibile ad approfondimenti su caratteristiche fisiche, materiche ed ergonomiche; dalla comunicazione ed i suoi linguaggi alla gestione degli impatti ambientali, sociali ed economici dei flussi informativi e materici.

Cuore progettuale e culturale del master sono i design lab: veri e propri laboratori progettuali interdisciplinari. Il laboratorio abiliterà progettualità definite in collaborazione con enti ed aziende per consentire agli studenti il confronto con bisogni, limiti o possibilità produttive concrete.

Il percorso didattico si conclude con il tirocinio: un’occasione di inserimento temporaneo nel mondo aziendale e produttivo, per vivere un’esperienza in un reale contesto lavorativo.

La figura professionale che ne deriverà avrà il compito di progettare e produrre gli imballaggi tenendo in considerazione ogni aspetto dell’intero ciclo di vita del packaging.