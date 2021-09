Sostenibilità: l'ambiente raccontato dai comici in 'Stand up for Climate' Sulla pagina Facebook di Coop Italia diretta streaming alle 21

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Centocinquanta giovani provenienti da tutta Italia sono protagonisti di tre giorni di volontariato ed eventi di formazione per difendere l’ambiente. Soci Coop, lavoratori, volontari e attivisti, riporteranno le loro testimonianze su quella che è stata la loro esperienza diretta sul territorio. Coop Youth Experience, il progetto di rinaturalizzazione lanciato da Coop per piantumare 10.000 alberi e rigenerare 10 aree urbane di altrettante città italiane, ha infatti l’obiettivo di contrastare gli impatti del cambiamento climatico. Pale, guanti, sacchetti ma anche serate di approfondimento con dirette streaming sulla pagina Facebook di Coop Italia. Questa sera infatti alle ore 21 'Stand up for Climate' vedrà protagonisti i volti della comicità Luca Ravenna, Laura Formenti, Vincenzo Comunale, Velia Lalli e Daniele Tinti, presentati da Pierluca Mariti, che attraverso la loro ironia tratteranno i temi ambientali. Infine una Lectio Magistris avrà luogo domani alle 11 con Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale che verrà introdotto dall’amministratrice delegata di Coop Italia, Maura Latini. A moderare il dibattito saranno due voci di Caterpillar Massimo Cirri e Sara Zambotti. Anche questo incontro sarà disponibile in diretta streaming sulla pagina Facebook di Coop Italia.

