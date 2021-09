Roma, 29 set. (Adnkronos) - La superstar americana del rap anni ’90, Vanilla Ice ha fatto squadra con Samsung Electronics per realizzare una nuova versione del suo singolo di successo 'Ice Ice Baby', che dà vita alla nuova canzone 'Basso consumo Ice, Ice baby' e mette in musica un messaggio che parla di sostenibilità .

Con il nuovissimo video musicale il rapper incoraggia i suoi fan ad adottare piccoli cambiamenti per fare una grande differenza e invita le persone di tutto il mondo ad aumentare la temperatura dei loro frigoriferi, riducendo così l’impronta ambientale di ciascuno per generare un impatto globale.

I nuovi dati rilasciati da Samsung dimostrano, infatti, che se ogni famiglia in Europa aumentasse la temperatura del proprio frigorifero di appena 1°C, si potrebbe risparmiare una quantità stimata di oltre 1 milione di tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. Si tratta dell’equivalente delle emissioni di CO2 emesse da oltre 217mila autoveicoli guidati per un anno intero, oltre 2,5 miliardi di miglia accumulate in media da un autoveicolo, o il consumo energetico di un anno in oltre 120mila abitazioni.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qJkYMs-Uokc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

"Amo condurre uno stile di vita sostenibile e l’uso efficiente dell’energia ne è parte integrante - dice Vanilla Ice - Sono sempre alla ricerca dei metodi di risparmio energetico più all’avanguardia per la mia casa e mi piace molto la possibilità di personalizzazione della linea di frigoriferi Bespoke. Sono entusiasta di collaborare con Samsung per questo progetto, perché la musica è un modo straordinario per connettere le persone e diffondere un messaggio, che in questo caso parla di sostenibilità . Spero che questo venga recepito forte e chiaro, perché tutti possiamo fare la nostra parte per prenderci cura del pianeta".

"Siamo molto felici di questa partnership con Vanilla Ice per un progetto volto a diffondere un messaggio legato alla sostenibilità , che è per noi così importante - afferma Tim Beere, Senior Category Lead Cooling di Samsung - La nostra linea di frigoriferi combinati modulari Bespoke è stata progettata pensando soprattutto alla performance energetica, alla sostenibilità e all’affidabilità . Abbiamo così realizzato un elettrodomestico capace di andare oltre alle mode e di accompagnare gli utenti negli anni, seguendo le loro esigenze, i loro gusti e le loro abitudini alimentari, ma anche le necessità delle famiglie che cambiano nel tempo".

Samsung è fortemente impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e la sua nuova gamma Bespoke ne è un esempio, essendo stata progettata per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente in tutto il suo ciclo di vita: dalla progettazione e produzione, al momento dell’utilizzo fino al riciclo.