Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - Prende forma il progetto di noleggio su strada di biciclette a pedalata assistita realizzato grazie alla partnership di M.C.Consulting, Esa Move e UnicoEnergia con il Comune di Napoli, con il sostegno di Q8 e la tecnologia Emoby. Il Progetto 'Napoli ‘N Bike', dopo le due stazioni di piazza Vittoria e via Partenope, da oggi si dota di una nuova ciclostazione con 6 biciclette elettriche: Piazza Bovio, anche conosciuta dai napoletani come Piazza Borsa. Si ricorda che per utilizzare il servizio basta scaricare l’app, registrarsi e si è pronti a partire.

Il sistema è user friendly: il noleggio si avvia mediante la scansione del QR Code della Stazione o della City Bike. I codici digitali delle Stazioni e delle City Bike vengono automaticamente associati alla sessione di noleggio dell’Utente e l’accensione della bicicletta, geolocalizzata, è automatica, senza pulsanti o chiavi.

Le stazioni Napoli N’Bike, automatizzate sono in servizio h 24, 7 giorni su 7, la ricarica è di tipo induttivo. Secondo Marcantonio Cascini, presidente di MC Consulting e ideatore del progetto sostiene “dopo le attivazioni delle prime due stazioni nel giugno 2021 di Piazza Vittoria e Via Partenope, siamo lieti di annunciare che anche quella di Piazza Bovio potrà , da oggi, essere utilizzata dal pubblico, in attesa che anche le altre tre presto possano entrare in esercizio. Il sostegno dei miei partner, Esa Energia, Unicoenergia e Q8, con l’innovazione tecnologica e affidabilità dei sistemi Emoby garantisce il successo di questa iniziativa”.