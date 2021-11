"E' una risposta concreta all'incendio che ha colpito il bosco di Rogadeo questa estate, bosco del Comune di Bitonto che ricade nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. Purtroppo siamo tra i tredici parchi nazionali ritenuti più a rischio incendi per le caratteristiche legate all'ambiente mediterraneo - ha spiegato Tarantini -ben vengano, quindi, interventi di forestazione lì dove necessario per dare nuova vita al patrimonio boschivo territoriale."

Bari, 17 nov. - (Adnkronos) - Sono 135 gli ettari di bosco colpiti dal fuoco quest'anno nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Un numero che è stato inferiore in questo 2020, quando ne erano andati in fumo ben 324, grazie alla predisposizione di un articolato sistema di prevenzione e spegnimento incendi. A dare questi dati è stato il presidente del Parco, Francesco Tarantini, intervenuto a margine della piantumazione di 1.400 alberi avvenuta questa mattina a Bitonto, nel Barese, nell'ambito del Progetto "Le città che respirano" di Nespresso.

