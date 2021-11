Milano, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “Agos sta investendo molto nel processo di digitalizzazione della sua organizzazione. In questo contesto siamo alla ricerca di profili Stem da impiegare nel mondo del data management e dell’innovation. Vogliamo entrare in contatto con persone che abbiano la curiosità di voler trasformare i dati presenti in azienda in insights e gli insights in risultati aziendali concreti e misurabili. Particolarmente apprezzate saranno le candidature femminili in questo mondo, che già vede una buona rappresentanza di professionisti di genere maschile". Lo ha dichiarato Pino Mercuri, hr director di Agos, in occasione di Rock Your Mind, primo rock festival dedicato al mondo Stem organizzato da Employerland Srl.

L’iniziativa -in cui centinaia di studenti e neo-laureati Stem hanno potuto incontrare aziende 'top employer' per sessioni one to one di orientamento e reciproca valutazione- si è tenuta oggi a Milano presso Cariplo Factory.