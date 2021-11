Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Dal 24 novembre i gruppi di quartiere di Retake Roma saranno ancora più protetti grazie al nuovo kit di pronto soccorso donato dal Gruppo Servier in Italia, azienda farmaceutica francese indipendente, governata da una fondazione no profit, con sede a Roma nel XIII Municipio.

Mercoledì alle 10.30 il presidente Gilles Renacco del Gruppo Servier in Italia effettuerà la consegna di 80 cassette di pronto soccorso presso la nuova sede di Retake Roma di San Lorenzo, in Via dei Volsci 82 d. A riceverlo ci sarà Francesca Elisa Leonelli, presidente di Retake Roma. Tempo permettendo, la delegazione si sposterà in piazza dei Siculi, dove è in programma l’evento solidale che l’Associazione Retake organizza tutti mercoledì con la partecipazione di volontari e persone senza fissa dimora che si prendono cura della piazza romana. Qui si terrà la consegna simbolica delle cassette di pronto soccorso e a mezzogiorno i volontari offriranno un pasto caldo ai senza fissa dimora coinvolti nell’evento.

Questa donazione del Gruppo Servier in Italia nei confronti di Retake Roma è il risultato di una collaborazione lunga cinque anni, iniziata nel 2016 con una serie di eventi finalizzati a restituire decoro alle aree limitrofe alla sede aziendale. "Siamo orgogliosi, oltre che onorati, di poter sostenere le attività di Retake Roma, che attraverso il volontariato tanto si adopera per il decoro e la riqualificazione della città che ci ospita. Uno dei nostri valori è ‘prendersi cura’ dei pazienti, dei nostri collaboratori e dell’ambiente e questa iniziativa conferma concretamente la nostra mission aziendale", rimarca Gilles Renacco, presidente di Servier in Italia. "Tutti i partecipanti ai nostri eventi sono coperti da un’assicurazione secondo le normative del Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale del 03/08/2017, ma avere a disposizione un kit di pronto soccorso ci permette di operare in modo più efficace e con maggiore serenità ", osserva Francesca Elisa Leonelli, presidente di Retake Roma.