Infatti, nei progetti di riduzione dell’impatto dell’emissioni, la combinazione tra i trasporti ferroviari e la più recente tecnologia basata sui combustibili a idrogeno punta a garantire la sostenibilità del sistema e a contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea. Tecnologia la cui diffusione è incoraggiata da un quadro regolamentare, finanziario nazionale ed europeo favorevole, che sta portando ad una sua progressiva diffusione, specie laddove le ferrovie non sono ancora state elettrificate.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli