Un'iniziativa che assume valore anche per un altro aspetto: "la comunità energetica, il concetto di comunità , la capacità di un comune, seppur di modeste dimensioni, di saper fare rete e sistema con la propria comunità e creare qualcosa che unisce le persone", conclude l'assessore.

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Un'iniziativa moderna, concreta, pienamente coerente rispetto alla situazione economica e sociale attuale", compresa "la situazione che purtroppo stiamo registrando di costo delle materie prime e del caro energia". Così Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia in un messaggio inviato in occasione dell'inaugurazione della comunità energetica rinnovabile di Turano Lodigiano.

