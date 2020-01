"Il lavoro di squadra è fondamentale - conclude - Questo manifesto invita tutti a collaborare per la tutela dell’ambiente, ma soprattutto rappresenta un concreto impegno quotidiano a favore di un presente e un futuro migliore".

"L’esperienza del Cib dimostra che c’è bisogno di un'agricoltura nuova e capace di innovare che tenga al centro il valore del suolo, contribuendo alla sostenibilità, tutelando l'ambiente e incontrando le esigenze dei territori. Il modello di agricoltura proposto e applicato dai soci del Cib mette in pratica i principi dell’economia circolare avendo al centro del proprio sistema un impianto biogas", spiega.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas, ha sottoscritto il Manifesto di Assisi 'Per un'economia a misura d’uomo'. "Coraggio, partecipazione e sostenibilità sono valori che hanno guidato il Cib sin dalla sua costituzione. Sono convinto che l'agricoltura abbia un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e che potrà e dovrà dare il proprio contributo alla riduzione delle emissioni", dice Gattoni.

