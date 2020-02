Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Da spreco a risorsa. Nel 2019 la merce donata in solidarietà da Coop con il progetto 'Buon Fine', ha ottenuto un nuovo primato: le cooperative di consumatori hanno donato 6.190 tonnellate di derrate alimentari (pari ad almeno 7,5 milioni di pasti) per un valore di oltre 30 milioni di euro. A beneficiarne, 948 associazioni di volontariato in tutta Italia. Donazioni sostanzialmente in linea con quelle del 2018 ma il meccanismo è stato oltremodo facilitato dalle semplificazioni amministrative previste dalla Legge Gadda.

Il 70% delle donazioni interessa prodotti freschi e freschissimi e questo spiega la particolarità del modello Coop rispetto ad altri di altre organizzazioni: un modello di donazione a km zero perché, dai 661 punti vendita coinvolti, la merce raggiunge immediatamente mense e case di accoglienza grazie alla rete capillare delle associazioni e al lavoro congiunto di dipendenti e soci.

Una sorta di 'rete protettiva', diversa da territorio a territorio, capace di dar vita a una importante operazione di inclusione sociale. Oltre alle donazioni, Coop ha sviluppato “Mangiami subito”, l’altra misura di contrasto allo spreco alimentare attraverso la vendita di prodotti prossimi alla scadenza a prezzi scontati dal 50 al 60% a fine giornata che, nel 2019, hanno superato gli oltre 52milioni di euro.