Lo rileva Copernicus Climate Change Service (C3S) che pubblica regolarmente ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell'aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche.

Le temperature medie sono state particolarmente elevate in diverse zone dell'Europa nord-orientale. Alcune aree hanno registrato temperature di oltre 6 °C al di sopra della media dei mesi di gennaio del periodo 1981-2010.

Roma, 5 feb. - (Adnkronos) - Gennaio 2020 da record: il più caldo mai registrato, a livello globale e in Europa. A livello globale, batte anche se di poco il record di gennaio 2016, con temperature superiori di 0,03 °C. In Europa, è stato il più caldo mai registrato con temperature superiori di 0,2°C rispetto al secondo gennaio più caldo, quello del 2007, e di 3,1°C più caldo rispetto alla media dei mesi di gennaio del periodo 1981-2010.

