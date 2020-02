Roma, 5 feb. - (Adnkronos) - Con 700 anni di età, una chioma di 700 metri quadrati, candidata a sito Unesco ed eletta nel 2000 dal Wwf 'albero simbolo della Puglia', la quercia Vallonea di Tricase (nota anche come "quercia dei cento cavalieri") si aggiudica ora il titolo di 'Albero italiano dell'anno'. Con 350.800 voti, si piazza al primo posto nell'ambito del concorso "Tree of the Year Italia 2019” e ora competerà con i vincitori degli altri Paesi europei nel contest European Tree of the Year.

Al secondo posto c'è poi la quercia di Fossalta (Portogruaro), con 100.198 voti; al terzo, con più di 64.000 voti, il leccio dell’Etna (Zafferana Etnea); al quarto, con più di 62.000 voti, la quercia delle Checche (Pienza). La quercia Vallonea di Tricase è l'albero più antico della sua specie in Salento. La leggenda narra che Federico II abbia incontrato il suo esercito proprio sotto le sue fronde. Per secoli ha contribuito allo sviluppo dell'economia locale e oggi è un importante riferimento per tutta la comunità.

La Vallonea è una specie di quercia originaria delle zone mediterranee sudorientali ed è tipica dei boschi aridi su suoli calcarei; forma associazioni con il leccio, la quercia spinosa e la roverella. Un tempo dalle sue ghiande i conciatori ricavavano il tannino che serviva per lavorare il pellame, colorandolo. Oggi la tutela della proprietaria e l'affetto della comunità ne garantiscono la continuità.

Il concorso "Tree of the Year Italia 2019” è stato voluto dalla Giant Trees Foundation, fondazione senza scopo di lucro nata per conoscere, difendere e tutelare i grandi alberi, che entra così tra i 16 organizzatori del contest europeo che ha come obiettivo quello di valorizzare la storia delle piante e la loro connessione con territorio, ambiente e popolazione, premiando gli alberi che più sono riusciti e riescono tutt’oggi a coinvolgere in maniera emotiva ed affettiva le loro comunità di appartenenza.

Il concorso su scala internazionale è nato nel 2011 e quest’anno vede la partecipazione di 16 Stati europei. Le votazioni resteranno aperte fino al 29 febbraio (https://www.treeoftheyear.org/vote). La premiazione dei vincitori avverrà il 18 marzo nella sede del Parlamento Europeo.