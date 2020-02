Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Lo spreco alimentare è anche un problema ambientale, perché produce lo sperpero di materie prime, energia, risorse. Il ministero dell’Ambiente crede molto in questo impegno, tanto che dal primo gennaio ho creato la prima Direzione generale dell’economia circolare che si occuperà chiaramente anche di spreco". Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervenendo agli eventi della settima Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, a Roma, presso la Fondazione Enpam.

"Prima non esisteva un interlocutore unico che affrontasse questo tema, adesso abbiamo una struttura, che significa anche un capitolo di bilancio ad hoc - spiega il ministro - per affrontare lo spreco alimentare nell’ambito dell’economia circolare. Un altro step del nostro impegno è l’accordo che stiamo chiudendo con la ristorazione, inclusi bar, pub e gli alberghi per farli aderire a un piano plastic free e antispreco. Sono tutti step, tutti mattoncini, che raccontano il nostro impegno concreto in questa battaglia. Vogliamo che quel 25% della riduzione dello spreco, attestato quest'anno, (secondo i dati dell'Osservatorio Waste Watcher, ndr) raddoppi e diventi il 50%".

Il ministro Costa ha anche ringraziato la campagna informativa sullo spreco alimentare e ricordato che dal prossimo anno scolastico l’educazione ambientale entrerà nelle scuole.

Nella settima Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, il Fondatore di Spreco Zero Andrea Segrè ha annunciato il nuovo progetto dello 'Shuttle 2030', una 'navicella sostenibile' che includerà azioni concrete da parte di enti pubblici, imprese, scuole e istituzioni per raggiungere gli obiettivi dell’agenda Onu in tema di spreco alimentare e lotta al cambiamento climatico.

Vincenza Lomonaco, ambasciatore presso la Rappresentanza Permanente d'Italia alle Nazioni Unite a Roma, ha confermato l’impegno dell’Italia su questo fronte, con una azione specifica finalizzata alla promozione della Dieta Mediterranea.

Dedicata a 'Stop food waste, feed the planet!' la settima Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, introdotta dal presidente della Fondazione Enpam Alberto Oliveti, ha ospitato le relazioni di Roberto Morassut, sottosegretario all’Ambiente, del sottosegretario alla Salute Sandra Zampa e di Chiara Gadda, promotrice della legge nazionale sullo spreco alimentare. Sono stati inoltre proiettati i video-saluti di sensibilizzazione del divulgatore scientifico Piero Angela e dell’attrice Veronica Pivetti, alla quale va il Premio Vivere a Spreco Zero 2020 nella categoria testimonial.