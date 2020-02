Accanto a questa iniziativa, durante tutto lo svolgimento del Social Innovation Campus Gruppo Cap e MM hanno raccontato ai ragazzi il mondo dell’acqua in una maniera nuova e coinvolgente. Nel corso delle due giornate, gli studenti hanno poi avuto la possibilità di immergersi a 360° nel mondo dell’acqua grazie ai tour virtuali di Gruppo Cap e MM, che con i visori VR hanno raccontato il viaggio che l’acqua compie ogni giorno dal nostro rubinetto fino allo scarico e alla sua re-immissione nell’ambiente.

In particolare, il direttore generale di Ato, Italia Pepe; il responsabile Operational Intelligence di Gruppo Cap, Marco Andrea Muzzatti; e il direttore Acquedotto e Fognatura di MM Spa, Fabio Marelli, sono stati protagonisti del workshop "Stop the drop - l’economia circolare nel servizio idrico integrato", durante il quale insieme ai ragazzi, hanno affrontato i temi del rapporto fra cambiamento climatico e resilienza del territorio, dell’economica circolare e della digitalizzazione nella gestione del servizio.

Per l’occasione Ato, l’ente di governo del servizio idrico integrato, insieme alla Città metropolitana di Milano ha chiesto ai gestori, Gruppo Cap e MM, di animare le 32 ore non-stop dell’hackaton promosso da Fondazione Triulza, in cui si sono sfidati 10 team formati ognuno da 20 studenti delle scuole superiori.

L'iniziativa “Shared City dal gioco alla realtà”, ha coinvolto le scuole secondarie di secondo grado e di formazione professionale in momenti di confronto, di sperimentazione e di gioco sui temi dell’innovazione e della sostenibilità per il futuro delle nostre città.

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Dagli strumenti digitali e le app all'economia circolare applicata al servizio idrico integrato passando per le strategie di difesa del territorio e delle aree urbane dai fenomeni climatici: i temi legati ai nuovi scenari dell’acqua oggetto di sperimentazione e ricerca all’interno del Social Innovation Campus, appuntamento internazionale che per due giorni ha visto centinaia di studenti sfidarsi a colpi di innovazione, il 5 e il 6 febbraio al Mind (Milano Innovation District).

Social Innovation Campus, sfida tra studenti a colpi di innovazione I progetti più innovativi e sostenibili per il futuro del ciclo idrico integrato in una maratona di 32 ore

