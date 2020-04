Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla raccolta fondi (compresa la donazione on line) si trovano sul sito www.fermiamoilcovid.it.

"Il cuore degli italiani, continua a battere, anche se le gambe si sono dovute fermare per frenare i contagi. E ogni aiuto, ogni gesto dal più piccolo e personale a quelli delle grandi aziende e associazioni, è importante. Con questa consapevolezza abbiamo attivato la raccolta congiunta di fondi, con Asi e con Unicef e con la coordinazione della Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio. Ciascuno di noi, da solo, potrebbe non farcela ma insieme ce la faremo. Ne sono sicuro", dice Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari.

Grazie al contributo di molti la raccolta fondi ha già raggiunto la cifra 1.500.000 euro di donazioni. Destinati i primi 500mila euro all'acquisto di materiale sanitario di prima necessità come tamponi, respiratori e mascherine. Altri fondi saranno presto destinati sia ad interventi locali con carattere d'urgenza sia ad attività centralizzate.

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - La raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid' ha raggiunto 1 mln 500mila euro. La campagna è stata avviata il 16 marzo da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Asi (Automotoclub Storico Italiano) e Unicef ( Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) ed è coordinata dalla Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid' a quota 1,5 mln Promossa da Anci, Asi e Unicef, coordinata dalla Cabina di Regia Benessere Italia

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli