Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Cercare la Natura intorno a noi, ma anche quella che si nasconde nelle nostre case in tutti i prodotti che utilizziamo quotidianamente, osservare e riconoscere i segnali della primavera e imparare a fare la scelta giusta negli acquisti. È questo l’invito del Wwf Italia che propone nuovi Ecotips per la prima settimana di aprile: idee per trascorrere le nostre giornate #iorestoacasa da soli o insieme ai più piccoli.

Nella pagina wwf.it/ecotips, il Wwf proporrà brevi video e articoli con suggerimenti per realizzare saponi e detergenti fatti in casa, proseguendo la collaborazione con l’eco-chef Lisa Casali. Previsto anche il racconto delle Oasi dove #lanaturanonsiferma: è il momento delle orchidee selvatiche, dei primi cavalieri d’Italia giunti nelle lagune dell’Italia centrale, delle rondini.

La pagina Ecotips si arricchirà ogni giorno con i racconti dalle oasi e con le ricette realizzate con prodotti selvatici e proposte dagli chef amici del Wwf. Sempre in tema di cibo, pillole video daranno informazioni semplici e utili per realizzare un orto sul balcone. Si potrà sbirciare la natura in diretta seguendo le proposte delle webcam installate in Italia e nel mondo.

Ai più piccoli la proposta di realizzare il proprio 'taccuino del naturalista' da inaugurare in occasione della primavera; si imparerà anche a disegnare gli animali più comuni. Infine, si sveleranno i segreti della lontra, uno degli animali più rari d’Italia che il Wwf protegge in molte delle sue oasi.

Fra pochi giorni partirà anche il nuovo Urban Nature contest, concorso fotografico e di raccolta immagini, in cui si inviteranno i cittadini a inviare le foto di uccelli, insetti ospiti dei nostri balconi e terrazzi: un video-tutorial realizzato dal team Wwf Young spiegherà i trucchi del mestiere per diventare provetti naturalisti e fotografi di natura.