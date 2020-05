Come si dice. Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Viste le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, non potendo il pubblico andare al cinema, il cinema va dal pubblico e nasce così MioCinema.it, la prima piattaforma del cinema d'autore, dove è possibile, registrandosi sul portale, visionare promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive, i film in streaming, ma anche in sala, scegliendo la sala cinematografica preferita.



Al progetto, inaugurato il 18 maggio, con I Miserabili di Ladj Ly, aderiscono anche il cinema Multisala Oxer di Latina, e domanii sabato 23 maggio alle ore 21, sulla piattaforma di MioCinema, i Fratelli D'Innocenzo racconteranno, insieme al critico Goffredo Fofi, "Favolacce", la favola dalle tinte scure, premiata al Festival di Berlino per la Migliore sceneggiatura e interpretata mirabilmente da Elio Germano, in cui gli autori, hanno nuovamente dimostrato il proprio talento artistico e domano la regia come un cavallo bianco ricordando che sempre più spesso i draghi vestiti con le lucenti scaglie dell'insensibilità e dell'amoralità abitano nelle grotte fatte di muro e tegole dove il benessere è solo apparente, o meglio, o solo apparenza.