Si è ufficialmente concluso, nonostante il lockdown, il primo anno del progetto di Recitazione Multilingue del Ramadù di Cisterna. Un anno insolito che ha trasformato il corso, nato per avvicinare gli studenti al teatro e al cinema e che ha previsto la realizzazione di un progetto di recitazione multilingue per rinforzare l'apprendimento delle lingue e delle letterature attraverso il coinvolgimento diretto, visivo, auditivo e cinestesico, in una serie di incontri a distanza che hanno dato dei frutti inaspettati. I ragazzi sono stati diretti e guidati durante tutto il corso dall'attore e regista Simone Finotti, la referente del progetto per l'ISS campus dei Licei Massimiliano Ramadù di Cisterna è la professoressa Elisa Mariottini.

"Malgrado la difficile situazione i ragazzi hanno potuto approfondire conoscenze storiche, artistiche, letterarie - hanno dichiarato Finotti e Mariottini - e hanno dato prova delle loro competenze linguistico-comunicative e socio-culturali, ma soprattutto hanno imparato a contenere l'ansia esprimendo le loro emozioni con un codice diverso. Ne è risultato un video, un prodotto cinematografico, che ha esorcizzato la paura per il virus e ha proiettato i ragazzi oltre le mura dell'istituto. "Is Love" è semplice ed efficace, il testo essenziale e diretto, come deve esserlo quello di un messaggio visivo, è stato tradotto in più lingue da Paola Cherri, Elisa Mariottini e Maria Padovani. Per vedere come i nostri ragazzi, i ragazzi del mondo, hanno raccontato il Coronavirus basta accedere al canale YouTube della scuola".