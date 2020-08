Proseguirà sino al 30 agosto, alla Pineta di Terracina, il Film Festival: "La rassegna cult in pellicola". A cura dell'associazione Rétro, in un'arena sotto le stelle, affacciati sul mare si snoderà una rassegna cinematografica totalmente gratuita. Le pellicole cult del passato, che hanno segnato, in un modo o nell'altro, la storia del cinema italiano e straniero verranno prima di essere proiettate introdotte dalla presentazione del regista, sceneggiatore e storico del cinema Antonio Cinque che accompagnerà il pubblico raccontando contesti storici e fermenti culturali in cui i film hanno preso forma, regalando chiavi di lettura inedite.



L'accesso all'arena sarà libero e saranno aperti sin dalle 18.30 il bar e punto ristoro per aperitivi e cena. Questa sera ci sarà la proiezione de "Il Marchese Del Grillo" con Alberto Sordi e la regia di Mario Monicelli, giovedì 27 Agosto "Io e Annie" di e con Woody Allen, venerdì 28 Fight Club di David Fincher, sabato 29 "Romeo + Juliet" di Baz Luhrmann e infine, domenica 30 Agosto la rassegna terminerà con il capolavoro di Francis Ford Coppola: Apocalypse now.