Dopo il cinema e le partecipazioni ai videoclip, la NSD conquista dunque anche il piccolo schermo, confermandosi come una fucina di talenti preziosa per il territorio da cui attingere a livello nazionale. La piccola Samira Finotti di appena sette anni appare infatti perfettamente a suo agio nello spot per la nuova campagna della Mareblu, convincendo per spontaneità e carisma gli spettatori e i suoi coetanei a gustare insieme a lei i prodotti del mare, riconosciuta eccellenza italiana.



"È stato bello – ha confessato la piccola attrice - soprattutto truccarsi e provare i costumi, sono stati tutti molto simpatici e ci siamo divertiti tanto ".

"Mi si riempie il cuore– ha affermato Samantha Centra insegnante di recitazione del corso Acting Baby della NSD – di gioia e felicità nel vederli crescere ed iniziare a gettare le basi per percorsi più strutturati, speriamo di poter dare a tutti questa possibilità. L'obiettivo della nostra scuola è quello di formare giovani talenti e di metterli in condizione di poter lavorare in ogni ambiente cinema o teatro che sia".



Anche durante il lockdown la Non Solo Danza ha dimostrato l'indiscusso livello d'impegno e professionalità della scuola, continuando a garantire agli allievi uno studio costante grazie al lavoro di squadra portato avanti con l'aiuto dei professori tramite workshop e corsi online.



«Questo periodo – conclude Samantha Centra – è stato molto impegnativo per tutti noi, ma loro non hanno mollato, hanno continuato a seguire le lezioni attraverso Zoom e mi hanno dato tanta energia. Sono orgogliosa e fiera dei risultati che stiamo raggiungendo. Ora che siamo tornati in sala l'obiettivo è quello di portare in scena lo spettacolo che ci eravamo prefissati di realizzare a Gennaio e, nel corso del prossimo autunno ci auguriamo di andare in scena con tutti i corsi. Il nostro motto è "Se puoi sognarlo, puoi farlo" e noi ci impegneremo affinché tutti i sogni dei nostri allievi diventino realtà".

Intanto la piccola Samira tornata con i suoi coetanei è pronta a riprendere gli studi per portare in scena lo spettacolo del corso Acting Baby della NSD in programma per ottobre.