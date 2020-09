Si è conclusa ieri la quarta edizione dello Short Film Festival Filmdipeso con un'altra giornata intensa all'insegna della cultura e della riflessione sul tema dei disturbi alimentare e sugli stigma ad essi legati. Dopo la presentazione della giuria presieduta da Gianfranco Pannone e della delegazione della giuria giovani della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, sono stati proiettati gli otto corti in concorso:Fuor d'acqua, Favoletta ericina, My Queen, Inhuman, T-Gros, Laricetta della mamma,Ho fame, When the fat girl gets skinny, e I corti fuori concorso Armenian Papers e "Il peso del ricordo.

La quarantena pontina", una testimonianza prodotta da Filmdipeso per la regia di Stefano Cioffi da un'idea di F. Leonetti Gianfranco Silecchia, già presentato nella prima giornata di Festival, per raccontare il momento della pandemia e post pandemia nel polo ospedaliero pontino.

" Grazie a tutti – ha sottolineato Silecchia - quelli che hanno voluto mettere la faccia per una lettura non stucchevole, ma un testimonianza compiuta dei fatti resa possibile dalla regia e dalla produzione."

Un momento toccante è stato offerto agli spettatori durante la lettura di Cibo d'autore a cura del Collettivo teatrale Nonna loca, e una degustazione di Vini del Casale del Giglio accompagnata da una selezione di Formaggi della ditta Chiodetti ha anticipato la premiazione della quarta edizione della manifestazione cinematografica.



La giuria giovani della Scuola d'arte cinematografica Gianmaria Volonté ha ritenuto di assegnare il premio al Cortometraggio americano ‘Msncacioasa' di Roxana Baloiu per la capacità di racchiudere in una manciata di minuti una storia di vita che rispecchia a pieno lo stile del Festival confermando l'idea di Martin Scorsese per cui "più si è personali più si è creativi".



La giuria ufficiale ha invece assegnato il premio, consegnato da Santa de Santis, al corto francese Inhuman di Léa Rouaud e al corto della regista americana Abby Thompson "When the fat girls gets skinny ".

Il Presidente di giuria Gianfranco Pannone dopo aver sottolineato la difficoltà incontrata nello scegliere il vincitore del premio speciale Città di Latina per la qualità dei corti in concorso quest'anno ritenuta addirittura superiore del precedente, ha annunciato come vincitore il Cortometraggio T-gros del regista francese Gautier Blazewick, al quale è stato consegnato il premio dal Sindaco Damiano Coletta.