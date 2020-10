Lo avevano annunciato, sarebbe stato un film interamente girato a Latina e nella provincia. Le riprese di "Mancino naturale" sono iniziate, e stanno interessando il centro del capoluogo pontino. Ieri la troupe era al quartiere Nicolosi, questa mattina nella zona dei pub dove sono state effettuate una serie di riprese esterne di fronte a noti locali.

Si tratta di una produzione Emma Film, Fenix Entertainment e Rai Cinema, che vede come attrice protagonista Claudia Gerini (nel cast anche Alessio Vassallo), in questi giorni a Latina dove alloggia come base di appoggio in occasione delle date che la vogliono sul set, in un noto albergo a due passi dal centro storico. La troupe girerà per un mesetto, toccando anche San Felice Circeo, Sabaudia, e la sede della Latina Film Commission diretta da Rino Piccolo. Set blindatissimo per un film i cui particolari saranno svelati molto presto nel corso di una conferenza stampa. La vicenda narrata riguarda una donna e un figlio, il sogno di una madre e di un ragazzo che potrebbe diventare un divo del calcio, con quel sinistro magico che ha la forza di una possibile svolta economica nella vita di entrambi. Una svolta che però potrebbe richiedere qualche compromesso.

Il film è affidato alla regia di Salvatore Allocca ed è destinato al grande schermo, distribuito dalla Fenix Entertainment. Casting già effettuati a Latina: numerosi i figuranti della provincia scelti dopo la selezione.