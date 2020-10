Se Claudia Gerini, protagonista di "Mancino naturale" diretto da Salvatore Allocca, continua a richiamare lo sguardo incuriosito dei cittadini di Latina dove la pellicola verrà girata quasi interamente, un'altra grande interprete si sta muovendo nei luoghi della provincia.

Dopo i primi ciak a Roma, presso l'Università degli Studi La Sapienza, de "L'uomo di fumo" diretto da Giovanni Soldati sceneggiato da Giacomo Scarpelli e Marco Tiberi, la troupe arriva ora nel territorio pontino per girare alcune scene di questo nuovo road movie drammatico interpretato, oltre che da Stefania Sandrelli, anche da Selene Caramazza nel ruolo di una ragazza non facile che la Sandrelli cresce come madre, Marco Valerio Montesano e Giorgio Borghetti. La pellicola è prodotta da Quality Film, Cinemusa in collaborazione con Rai Cinema e il sostegno della Regione Lazio.

Una curiosità: tra i luoghi scelti per le riprese, l'abitazione di un noto architetto pontino. Il film racconta una storia di formazione, di inganni e di amori, e riflette anche - come detto da Soldati - "l'Italia di oggi con i suoi disagi sociali". Soddisfatto Rino Piccolo, della Latina Film Commission, per questa grande produzione che ha scelto il territorio di Latina.