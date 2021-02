Ultimi ciak per il film drammatico "Brado". Regista e interprete principale è Kim Rossi Stuart che stamane si è recato ad Aprilia per girare alcune scene. Il set cinematografico è stato allestito sulla banchina della stazione ferroviaria della città di fondazione.

L'attore protagonista è Kim Rossi Stuart che sarà affiancato dagli attori Barbora Bobulova, Saul Nanni, Viola Sofia Betti e per la "scena apriliana" da numerose comparse del luogo.

Il film drammatico che è stato definito un "western metropolitano" e sarà centrato sui i rapporti e i sentimenti familiari.

Al centro dell'opera la storia di un giovane lavoratore edile specializzato nell'edilizia acrobatica. La routine dell'uomo è interrotta da un incidente subito dal padre. La convivenza forzata porterà i due ad analizzare il loro rapporto e a cercare un nuovo equilibrio. Un altro evento improvviso distruggerà il loro ritrovato legame, lasciando però nuovi spazi per dimostrarsi diversi come uomini. Kim Rossi Stuart insieme a Massimo Gaudioso ha curato anche la sceneggiatura del film. Brado, prodotto da Palomar e Vision Distribution ha ottenuto per la sua realizzazione anche il contributo del MiBACT.