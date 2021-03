Sono arrivati a inizio marzo, e resteranno nel capoluogo ancora per un bel po' di tempo, sicuramente l'intero mese e forse più. Complice la zona rossa che ha chiuso in casa anche Latina, ma pure il fatto che le scene del film girate fino ad ora sono in interno, presso una villa in zona via Isonzo, i fratelli D'Innocenzo stanno operando in tutta tranquillità. Che è poi il loro obiettivo, considerata la "cortina di ferro" che li protegge dai curiosi e soprattutto dalla stampa.

"America Latina", il nuovo film dei due registi di "Favolacce", è in via di costruzione. Si tratta di una pellicola molto attesa, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e Le Pacte.

Fabio e Damiano D'Innocenzo hanno deciso che Latina sarà protagonista di questa storia (di cui i due registi sono anche autori); sarà sfondo e non solo di un film che li vede per la prima volta cimentarsi con un genere mai affrontato, che utilizza la suspense, la tensione e l'eccitazione quali elementi principali.

Ieri è apparsa la prima immagine di backstage dal set, che riportiamo al centro della pagina. Si tratta di una foto scattata dagli stessi gemelli registi, e da loro diffusa attraverso il profilo ufficiale Instagram @fabiodinnocenzo.

L'immagine ritrae il protagonista poco prima di un ciak. Impossibile non riconoscerlo, seppure "trasformato" come sa fare un attore di vera classe: ha gli occhi chiusi Elio Germano (a che cosa starà pensando con tale concentrazione?), e la sua figura spicca su uno sfondo scuro e ombroso. L'attore torna a Latina dopo parecchi anni, già nel cast di "Mio fratello è figlio unico" di Daniele Luchetti girato in parte nel capoluogo, e tratto dal romanzo del nostro Premio Strega Antonio Pennacchi.

All'interno della villa allestita a set, la troupe resta chiusa da giorni e giorni. Riprese impegnative, in presenza di Germano, per quella che i due registi hanno definito "una storia d'amore, e come tutte le storie d'amore quindi un thriller".

Nel cast, accanto a Elio Germano, troviamo Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmüller.

Per il dettagli, bisogna però ancora attendere.