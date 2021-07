La rassegna Cinema sotto le Stelle di Aprilia svela il calendario dell'edizione 2021 che quest'anno raddoppierà le arene delle proiezioni: accanto al tradizionale parco Falcone e Borsellino di via dei Mille il maxischermo sarà montato anche nella nuova piazza della Comunità Europea (quartiere Toscanini). Ben 14 film a ingresso gratuito (10 al parco Falcone e Borsellino, 4 nella nuova agorà della zona Toscanini) che dal 1 al 30 agosto terranno compagnia ai cittadini di Aprilia che rimarranno in città. Tutti gli spettacoli della manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, inizieranno alle ore 21. A giorni sui canali social della Pro Loco (facebook e Instagram) e sul sito www.prolocoaprilia.it sarà disponibile il link da utilizzare per le prenotazioni e stampa del biglietto. I partecipanti dovranno rispettare le norme anti-contagio Covid-19 quali: distanza di sicurezza, mascherina all'ingresso e all'uscita, frequente pulizia delle mani.

Questo il programma: domenica 1 agosto - Si vive una volta sola; martedì 3 agosto - Il giorno più bello del mondo; giovedì 5 agosto - Mio fratello rincorre i dinosauri; sabato 7 agosto - Gli anni più belli; lunedì 9 agosto - Padre nostro; martedì 11 agosto - Wonder Woman 1984; venerdì 13 agosto - 18 Regali; martedì 17 agosto - Tenet; giovedì 19 agosto - Raya; sabato 21 agosto - Soul; martedì 24 agosto - Cetto C'è, senzadubbiamente; giovedì 26 agosto - Lockdown all'italiana; martedì 27 agosto - Nomadland; lunedì 30 agosto - Father.