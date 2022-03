Attesissimo da tutti gli appassionati di cinema e soprattutto dallo sconfinato numero di fan, uscirà domani, giovedì 3 marzo, "The Batman" della Warner Bros, diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson nel doppio ruolo di detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, lo schivo miliardario Bruce Wayne. Ma ai supercinefili il Supercinema 2.0 di Latina riserva una gustosa proiezione notturna in anteprima, un minuto dopo la mezzanotte di oggi. E non finisce qui: gli spettatori che mostreranno alla cassa una copia di Latina Oggi avranno diritto a un biglietto ridotto al prezzo di 5,50 euro (intero 7). Da domani la normale programmazione del Supercinema 2.0 proseguirà con i seguenti orari: 16.30 / 18.30 / 20.30 / 21.30; mentre al Multisala Corso essi saranno: 17.30 / 21.

Ma vediamo più da vicino la trama della pellicola. Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - come il maggiordomo e tutore Alfred Pennyworth (Andy Serkis), l'unico che conosca la sua vera identità, e l'integerrimo tenente James Gordon (Jeffrey Wright), che funge come una sorta di Robin - tra la corrotta rete di funzionari e figure di alto profilo della città, il ‘cavaliere oscuro' si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici lo spinge a indagare nei bassifondi, imbattendosi in personaggi come Selina Kyle alias Catwoman (Zoe Kravitz), Oswald Cobblepot alias il Pinguino (un irriconoscibile Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton alias l'Enigmista (Paul Dano).

Mentre le prove cominciano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e di corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

In "The Batman" di Matt Reeves il protagonista Robert Pattinson si annuncia ancora più cupo, vulnerabile e imperfetto di quanto lo sia stato il ‘cavaliere oscuro' della trilogia dark di Christopher Nolan con Christian Bale. E l'ex vampiro di Twilight con questo suo nuovo ruolo a 35 anni raccoglie il testimone che prima di Bale è appartenuto a Michael Keaton, Val Kilmer e George Clooney: un'eredità davvero molto stimolante.