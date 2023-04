È stato sottoscritto, questa mattina, il protocollo d'intesa tra il Comune di Cisterna di Latina e l'associazione Mobilitazioni Artistiche per il riconoscimento della collaborazione per il "Cisterna Film Festival" fino al 2026.

Il festival del cortometraggio, noto e affermato a livello nazionale e internazionale, giunge alla sua IX edizione portando sempre più il nome e prestigio di Cisterna nei cinque continenti e associandolo all'arte cinematografica ma anche al territorio, così da promuovere un turismo di qualità.

Finora vanta registi da 80 paesi diversi nel mondo, premiere nazionali o internazionali, opere premiate nei maggiori festival del settore come Cannes, la Mostra del Cinema di Venezia, il Festival di Berlino, gli Academy Awards (Premio Oscar). Il Cisterna Film Festival, inoltre, è stato motivo anche del rinnovato gemellaggio con la città gemella di Fort Smith, in Arkansas, ospitando come giurati Brandon Chase Goldsmith e Clayton Pruitt, organizzatori del Festival di Fort Smith.

La nuova collaborazione, ufficializzata quest'oggi con la sottoscrizione del protocollo, vede il Comune e gli organizzatori impegnati in una sinergia volta a consolidare l'appuntamento di richiamo ma anche ad una ulteriore crescita ed affermazione dell'evento in Italia e all'estero.

«Questa amministrazione, come già fatto dalle precedenti con il concorso nazionale di letteratura sportiva "Invictus" - afferma l'assessore alla Cultura, Maria Innamorato -, ha deciso di sostenere eventi di alta qualità culturale e in grado di promuovere un'immagine di prestigio e di valorizzazione del nostro territorio. Il "Cisterna Film Festival" è una manifestazione fortemente radicata e che porta nella nostra città opere di alta qualità artistica soprattutto cinematografiche ma anche fotografica, pittorica e letteraria, fruibili gratuitamente a tutti, esaltando l'aspetto artistico e culturale di Palazzo Caetani, in quelle serate una magnifica location al pari delle più prestigiose d'Italia».