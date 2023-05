Questa sera al Cinema Corso alle 21 torna a Latina Nanni Moretti col suo ultimo film "Il Sol dell'Avvenire". Ad affiancarlo durante la serata ci sarà il regista pontino Renato Chiocca.

Scritto da Moretti con Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Velia Santalla, "Il Sol dell'Avvenire" è un film morettiano, che fa sorridere, riflettere, commuovere. In questo giorni di programmazione nelle sale, molto si è scritto e detto su questo film, nostalgico si, ma con cenni di una critica spesso feroce. Giovanni, sposato con Paola (interpretata da una bravissima Margherita Buy) è un regista romano di mezza età alle prese con il suo ultimo film. Intorno a lui ruotano diversi personaggi, Silvio Orlando che interpreta Ennio, redattore de L'Unità, anima della sezione romana del Pci intitolata a Gramsci, Barbara Bobulova che interpreta Vera, una militante e compagna di sezione di Ennio, Valentina Romani è Emma, figlia del regista, grimaldello che farà saltare certezze, tutto con una grande colonna sonora che invade la sala con brani di Fabrizio De André, Franco Battiato e Luigi Tenco. esplosa. "Stai facendo un film d'amore, e nemmeno ti sei reso conto. Un film pessimista sull'amore", dirà Vera a Giovanni, ed è così. Un grande film di Moretti, che meritatamente è in concorso alla 76esima edizione del Festival di Cannes. Biglietti in prevendita al Cinema Corso.