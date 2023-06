Sono in corso le riprese per la seconda stagione di Prisma, i cui episodi si stanno girando in questi giorni nella provincia di Latina. Nella giornata odierna, le riprese sono state eseguite a Torre Astura, all'ombra di una "balena spiaggiata", un elemento scenografico realizzato ad hoc.

Dopo un primo set allestito a Sabaudia, la troupe ha fatto scalo a Latina dove resterà ancora qualche settimana e in queste ore è sul tratto di spiaggia di Torre Astura, a Nettuno. Non sono emersi dettagli sulla scena, sulla quale la produzione ha mantenuto il riserbo.

Prisma è la serie tv di Amazon Prime, ideata da Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato, che ne è anche il regista. Tra le location che riguarderanno le riprese ci sono: piscina comunale, Liceo Manzoni, Hotel Fogliano, centro commerciale Latina Fiori, Istituto Giovanni Cena.