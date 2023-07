"Nelle terre dei Caetani". Questo il titolo del docufilm del regista Gianfranco Pannone prodotto dalla Fondazione Roffredo Caetani per celebrare i cinquanta anni dalla sua costituzione. Il cortometraggio, della durata di circa 22 minuti, è stato realizzato grazie al contributo della Regione Lazio ed è frutto del lavoro di una troupe tutta pontina coordinata da Pannone che ne ha scritto i testi insieme a Donata Carelli. Il docufilm racconta l'impegno della famiglia Caetani per il mantenimento dei beni del Casato che sono poi stati trasferiti, nel 1972, alla Fondazione Roffredo Caetani che da allora lavora per valorizzarli e per metterli a disposizione della collettività supportando attività di ricerca, di studio, partnership con importanti università ed organizzando iniziative culturali ed eventi di altissimo livello.

"Ninfa e Sermoneta – spiega Gianfranco Pannone – fanno parte del mio immaginario, le frequento da quand'ero bambino. Per questo motivo ho accettato con grande entusiasmo di realizzare Nelle terre dei Caetani, un'opera di confine tra documentario e finzione. Ringrazio la Fondazione Roffredo Caetani, in particolare l'ex Presidente Tommaso Agnoni e quello attuale, Massimo Amodio. Questo tuffo in un pezzo di storia della provincia di Latina lo devo anche alle persone che hanno lavorato con me, Tonino Mirabella, Giuseppe Pannone, Renato Chiocca, Annalisa De Feo per le musiche originali e rielaborate, Donata Carelli per la preziosa collaborazione su ricerche storiche e testi, ma anche gli attori Clara Galante e Salvatore Palombi. Sono grato in realtà a tutta la troupe composta, per una specifica scelta, da professionisti e persone del territorio. segnale importante per la nostra terra pontina".

Il docufilm, presentato in anteprima a Latina lo scorso 29 maggio 2023, verrà trasmesso questa sera, giovedì 13 luglio alle ore 21, con una première sul canale YouTube della Fondazione Roffredo Caetani a questo link (CLICCA QUI)